"الجهني" يتوقع: أمطار غزيرة على المملكة خلال أكتوبر ونوفمبر

قال المختص في الطقس العضو المؤسس في جمعية المناخ السعودية الدكتور زياد الجهني: هناك مؤشرات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على وجود حالات مطرية شديدة وشديدة جدًّا وأمطار غزيرة على المملكة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد كشف أن التوقعات لا تزال تشير إلى فرص حدوث أمطار أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على معظم المناطق باستثناء منطقة نجران فتكون حول معدلها.
وأشار المركز في بيانه إلى أن هناك مؤشرات على وجود حالات متطرفة (شديدة وشديدة جدًّا) والتي تتمثل فيالأمطار الغزيرة، علمًا بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.