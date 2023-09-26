"الجهني" يتوقع: أمطار غزيرة على المملكة خلال أكتوبر ونوفمبر

وأشار المركز في بيانه إلى أن هناك مؤشرات على وجود حالات متطرفة (شديدة وشديدة جدًّا) والتي تتمثل فيالأمطار الغزيرة، علمًا بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.