"يلو" ترعى مناطق المشجعين "FAN DESTINATION" في الرياض

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، عن رعايتها لمناطق "FAN DESTINATION" التي تستقبل المشجعين طيلة أيام المونديال في عدة مناطق بمدينة الرياض، وتضم العديد من الفعاليات الرائعة التي شهدت إقبالًا مميزًا من بداية انطلاق كأس العالم.
وتتواجد فعالية "FAN DESTINATION" في مواقع مميزة في الرياض؛ وتحديدًا في ساحة الكندي، وساحة الفزاري، وغرناطة سكوير، والمدينة الرقمية، وغرناطة مول، وغرناطة بزنس.. ويستمتع المشجعون في هذه المناطق بمشاهدة مباريات كأس العالم عبر الشاشات الضخمة التي تم تجهيزها لخلق تجربة مميزة تنقل المشجعين إلى أجواء وحماس مباريات كأس العالم.
وقدّمت "يلو" خصومات تستمر إلى نهاية شهر نوفمبر الجاري بنسبة 15% وبدون حد أعلى على كل الحجوزات على سياراتها المتنوعة من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني تفاعلًا مع النتائج والمستويات المميزة التي يقدّمها منتخبنا الوطني في نهائيات كأس العالم في قطر 2022.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" محمد النجران أن المنتخب الوطني قدّم ملحمة كروية مشرّفة في "لوسيل"؛ أبهرت العالم أمام المرشح الأول للبطولة؛ مما يؤكد ما يردده سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ أن المستحيل كلمة ليست في قاموس أبناء المملكة.
وتابع "النجران": ولأننا في "يلو" جزء من هذا الوطن، قررنا التعبير عن فرحتنا بهذا الإنجاز العالمي بتقديم هذا العرض، الذي يتزامن أيضًا مع بداية الإجازة الفصلية للقطاع التعليمي، ونرحّب بجميع العملاء لزيارة موقعنا وتطبيق يلو على الهواتف الذكية؛ من أجل التعرف أكثر على عروضنا وأسطولنا المتجدد من السيارات التي تُلبي كل الاحتياجات والرغبات، كما نرحّب بهم في فعالية "FAN DESTINATION" التي تُعد من الفعاليات المصاحبة المميزة التي تقام بمناسبة كأس العالم وتقوم "يلو" برعايتها.
وتمنى "النجران" في نهاية حديثه أن يواصل المنتخب مسيرته المميزة بتحقيق المزيد من الانتصارات والتقدم أكثر في هذه البطولة؛ لأنه يستحق ذلك ليترجم الدعم اللا محدود الذي تجده رياضتنا من حكومتنا الرشيدة التي أولت هذا القطاع الحيوي اهتمامًا كبيرًا في مبادرات وبرامج رؤية 2030.