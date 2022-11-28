"يلو" ترعى مناطق المشجعين "FAN DESTINATION" في الرياض

وتابع "النجران": ولأننا في "يلو" جزء من هذا الوطن، قررنا التعبير عن فرحتنا بهذا الإنجاز العالمي بتقديم هذا العرض، الذي يتزامن أيضًا مع بداية الإجازة الفصلية للقطاع التعليمي، ونرحّب بجميع العملاء لزيارة موقعنا وتطبيق يلو على الهواتف الذكية؛ من أجل التعرف أكثر على عروضنا وأسطولنا المتجدد من السيارات التي تُلبي كل الاحتياجات والرغبات، كما نرحّب بهم في فعالية "FAN DESTINATION" التي تُعد من الفعاليات المصاحبة المميزة التي تقام بمناسبة كأس العالم وتقوم "يلو" برعايتها.