غداً.. تنطلق أولى منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

وكشفت اللجنة المنظمة عن البرنامج الزمني للمهرجان، والذي تنطلق مرحلته التمهيدية غداً السبت 23 يوليو الجاري، وتستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل يتخللها استراحة 3 أيام متفرقة، ليكون بعدها فترة توقف حتى الـ24 من الشهر ذاته، وتنطلق بعدها المرحلة النهائية ويتحدد بعدها اليوم الختامي.