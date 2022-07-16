"نبعث فيهم الأمل بمستقبل مشرق".. الشباب يحظون باهتمام ولي العهد بقمة جدة للأمن والتنمية

حظيت فئة الشباب باهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الكلمة التي ألقاها، اليوم (السبت)، خلال رئاسته قمة جدة للأمن والتنمية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأعرب ولي العهد في كلمته عن "أمنيته أن تؤدي قمة جدة للأمن والتنمية إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة، نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم".
وعبّر الأمير محمد بن سلمان في أمنيته، عن طموحات وآمال ملايين الشباب في المنطقة العربية، الذين يشكلون نسبة كبيرة من تعداد سكانها؛ فبحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في شهر مايو الماضي؛ فإن "الأطفال والشباب يشكلون حوالى نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
والمتأمل في اهتمام ولي العهد بالشباب في المنطقة العربية؛ يجد أنه يتجاوب بشدة مع أولويات الشباب ومتطلبات واقعهم في الفترة الحالية؛ حيث يسعون إلى تحقيق آمالهم في ظروف صعبة لا تتيح للكثير منهم الوصول إلى ما يريدون، فوفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي في مايو الماضي، فإن حوالى 27% من الشباب بين سن 15 إلى 24 عامًا دون عمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهم في حاجة إلى وظائف.