"نبعث فيهم الأمل بمستقبل مشرق".. الشباب يحظون باهتمام ولي العهد بقمة جدة للأمن والتنمية

والمتأمل في اهتمام ولي العهد بالشباب في المنطقة العربية؛ يجد أنه يتجاوب بشدة مع أولويات الشباب ومتطلبات واقعهم في الفترة الحالية؛ حيث يسعون إلى تحقيق آمالهم في ظروف صعبة لا تتيح للكثير منهم الوصول إلى ما يريدون، فوفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي في مايو الماضي، فإن حوالى 27% من الشباب بين سن 15 إلى 24 عامًا دون عمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهم في حاجة إلى وظائف.