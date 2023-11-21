هل ينتشل طرح حدائق للخصخصة بقيمة 113 مليونًا متنزهات العارضة من شبح الإهمال؟.. هنا الإجابة

وكانت موجة من التضجر قد ظهرت بين أوساط المواطنين من سكان المحافظة، الذين يتجاوز عددهم الـ90 ألف نسمة، والزوار القادمين من خارج المحافظة، خاصة أن العارضة تُعتبر مقصدًا للكثير من عشاق الطبيعة؛ وذلك بعد خروج عدد من الحدائق فيها عن الخدمة، وقد تناولتها "سبق" في تقارير سابقة، كان آخرها الواقعة على ضفاف وادي جازان مقابل المستشفى الجديد، التي تُعد من أكبر المتنزهات وأهمها من حيث المساحة وموقعها الاستراتيجي؛ إذ تحولت إلى منطقة مهجورة.