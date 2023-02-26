"فاس المتحدة" تستعرض عددًا من منتجاتها المُصنّعة لأول مرة في السعودية

ضمن حضورها النوعي كواحدة من أضخم الشركات الوطنية في مجال إنتاج وتوريد الأدوية والمعدات الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، تشارك مجموعة "فاس المتحدة" كإحدى الشركات الراعية لمؤتمر التمريض والقبالة الذي انطلقت أعماله صباح اليوم في العاصمة الرياض، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف دول العالم وتسجيل أكثر من 15 ألف مشارك حتى نهاية اليوم من مختلف القطاعات الطبية المدنية والعسكرية.
وقد افتتح أعمال المؤتمر الدكتور أحمد العامري مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، والذي حضر الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة.
وقد تضمنت مشاركة مجموعة "فاس المتحدة" استعراض أحدث التقنيات والمنتجات لديها والخاصة بجميع أقسام المستشفيات وتحديدًا أقسام العمليات؛ حيث تم عرض جهاز "التوكر" الجراحي الذي يُستخدم في عمليات جراحة المناظير لمرة واحدة، وقد تم تصنيعه في إحدى شركات المجموعة لأول مرة في المملكة العربية السعودية، كمنتج وطني استطاع منافسة كبرى الشركات العالمية، وقد تم تجربته وأثبت نجاحه في كبرى المستشفيات الحكومية والخاصة.
كما تم استعراض منتجات التعقيم الخاصة بالعمليات؛ لتقليل التهابات المرضى لما بعد العمليات وغيرها من المنتجات الوطنية التي باتت تنافس محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وبهذه المناسبة، رفع الرئيس التنفيذي لمجموعة "فاس المتحدة" فيصل السعدون شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وزير الدفاع على رعايته لهذا المؤتمر واهتمامه بكل ما من شأنه الارتقاء بتطوير الخدمات الصحية، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتكون السعودية في مصافّ دول العالم التي تقود تطوير مستقبل القطاع الصحي.
كما ثمّن "السعدون" الجهود المبذولة التي تسعى لإنجاح أعمال المؤتمر ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.
وختامًا، أعرب "السعدون" عن فخره واعتزازه بهذه المشاركة، والتي تأتي امتدادًا لحرص المجموعة على وجودها ضمن أهم المؤتمرات والمعارض الصحية المتخصصة في تطوير مستقبل الخدمات الطبية.