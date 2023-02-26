"فاس المتحدة" تستعرض عددًا من منتجاتها المُصنّعة لأول مرة في السعودية

ضمن حضورها النوعي كواحدة من أضخم الشركات الوطنية في مجال إنتاج وتوريد الأدوية والمعدات الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، تشارك مجموعة "فاس المتحدة" كإحدى الشركات الراعية لمؤتمر التمريض والقبالة الذي انطلقت أعماله صباح اليوم في العاصمة الرياض، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف دول العالم وتسجيل أكثر من 15 ألف مشارك حتى نهاية اليوم من مختلف القطاعات الطبية المدنية والعسكرية.