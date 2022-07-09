وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وقال بهذه المناسبة: "نحمد الله عز وجل على ما يتحقق من نجاحات في حج هذا العام، وما يُقدَّم فيه من أعمال جليلة، تعد امتداداً لما يجده الحرمان الشريفان من رعاية واهتمام من قيادتنا الرشيدة على مدار العام، لا سيما في موسم الحج الذي توحدت فيه كل الجهود، وسُخِّرت له كل الإمكانات والطاقات، لراحة عباد الله، وقضاء مناسكهم بيسر وسهولة".