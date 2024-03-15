مليونا ريال من "طلال الخيرية" لدعم "إحسان 4".. والأمير منصور: نفخر بالتبرع التقني

أوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز الخيرية الأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز؛ أنّ الرعاية الملكية السامية لحملة العمل الخيري في رمضان عبر منصة "إحسان" تأتي تأكيدًا على الاهتمام والتعزيز البالغ للعمل الخيري، وامتدادًا لنهج المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، يرحمه الله.
ورفع الأمير منصور بن طلال أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يحفظه الله، وسموّ ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، سلمه الله، وذلك على الدعم والاهتمام الكريم اللذين يوليانه للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.
وقال: "إنَّنا في مؤسسة الأمير طلال الخيرية نفخر بما آلت إليه منصة إحسان في حملتها الوطنية بنسختها الرابعة، والتي تأتي امتدادًا لمسيرة التحول في التبرع التقني لتحفيز جهود العطاء الخيري، وقيم العمل الإنساني بين شرائح المجتمع كافة".
وأكّد التزام المؤسسة بدعم ورعاية قطاعيّ الأمومة والطفولة في المملكة العربية السعودية، ودعم المبادرات النوعية لرعاية الأمومة والطفولة، وتحفيز وتشجيع التجارب المميزة في هذا القطاع الاجتماعي الجليل، ويأتي ذلك بالتزامن مع المشاركة الكريمة في الحملة الوطنية الرابعة لدعم العمل الخيري "إحسان"، والإسهام بمبلغ مليونَيْ ريال، سائلين المولى أن يكتب أجرها للأمير طلال بن عبدالعزيز، يرحمه الله.
واختتم الأمين العام لمؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز الخيرية: "أسأل المولى العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها الرشيدة، وأن يديم العزّ لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يغفر للأمير طلال بن عبد العزيز، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزي القائمين على هذا المشروع والمساهمين فيه خيرَ الجزاء، وأن يديم نعمة الرخاء والتكاتف الاجتماعي".