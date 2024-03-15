مليونا ريال من "طلال الخيرية" لدعم "إحسان 4".. والأمير منصور: نفخر بالتبرع التقني

أوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز الخيرية الأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز؛ أنّ الرعاية الملكية السامية لحملة العمل الخيري في رمضان عبر منصة "إحسان" تأتي تأكيدًا على الاهتمام والتعزيز البالغ للعمل الخيري، وامتدادًا لنهج المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، يرحمه الله.