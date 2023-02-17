بوجود الأمن وفِرق الأمانة.. فوضى الخيول وعرباتها تختفي من حجز المركبات بالشرائع

ويشهد الموقع حضور أهالي وزوار العاصمة المقدسة نظرًا لمساحته الشاسعة، وتوافُر الخدمات من مطاعم وملاهي أطفال، إلا أن وجود الخيول والعربات، إضافة إلى الدراجات ذات الدفع الرباعي، تسبَّب بفوضى في الموقع؛ لقيادة بعض أصحابها المتهورة، وما تخلفه المواشي من مخلفات تشوه المنظر العام، وانتشار الروائح الكريهة المصاحبة لها.