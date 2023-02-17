بوجود الأمن وفِرق الأمانة.. فوضى الخيول وعرباتها تختفي من حجز المركبات بالشرائع

عمَّ الهدوء واختفى صوت الدراجات ذات الدفع الرباعي مساء اليوم الجمعة على غير العادة في حجز المركبات بالشرائع، فيما أحاطت دوريات الأمن بمجموعة من العربات التي تجرها الخيول، مع وجود فِرق أمانة العاصمة المقدسة.
وتفصيلاً، حضرت "سبق" في الموقع، ووثَّقت وجود دوريات الأمن، إضافة إلى إحدى معدات الأمانة المخصصة لمصادرة المواشي مع فِرق العمالة وأحد المراقبين التابع للأمانة.
واختفى مُلاك العربات التي تجرها الخيول والعمالة التي تقوم بتشغيلها من الموقع أثناء وجود دوريات الأمن والفِرق المرافقة لها.
ويشهد الموقع حضور أهالي وزوار العاصمة المقدسة نظرًا لمساحته الشاسعة، وتوافُر الخدمات من مطاعم وملاهي أطفال، إلا أن وجود الخيول والعربات، إضافة إلى الدراجات ذات الدفع الرباعي، تسبَّب بفوضى في الموقع؛ لقيادة بعض أصحابها المتهورة، وما تخلفه المواشي من مخلفات تشوه المنظر العام، وانتشار الروائح الكريهة المصاحبة لها.