"رئيس البرلمان التايلاندي": المملكة هي القدوة المثالية للعمل الخيري في العالم

أكد رئيس البرلمان التايلاندي وان محمد نور ماثا، أن المملكة بقيادتها الرشيدة، لها دور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم المساعدات التنموية والإنسانية والتبرعات الخيرية للمحتاجين، بالإضافة إلى تقديم المنح الدراسية العلمية للطلاب التايلانديين؛ مُعَبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لما تجده تايلاند من دعم وتقدم في العلاقات بين البلدين.