"زين السعودية" شريك استراتيجي مع "جمعية كبار السن"

وتعليقًا على هذه الشراكة قالت المديرة العامة للتواصل المؤسسي في "زين السعودية الأستاذة" إيمان عبدالله الصعيدي: "تأتي هذه الشراكة انعكاسًا لاستراتيجيتنا للاستدامة المؤسسية، التي من أبرز أهدافها تحقيق الشمولية عبر إيصال الخدمات الرقمية لكل فئات المجتمع، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مجتمع رقمي شامل، وهو ما نهدف إليه من خلال هذه الشراكة لتشجيع فئة غالية على قلوبنا -وهم كبار السن- على استخدام التقنية والاستفادة من تسهيلاتها ومساعدتهم عبر دورات تبسط عملية التعلم والاستخدام المباشر للتقنية لديهم، وتحفيزهم على التعامل مع الحلول الرقمية؛ مما يساهم في تسهيل أمور حياتهم اليومية لتكون في متناول يدهم مثل تطبيقات الصحة والتواصل والتنقل، وأيضًا التطبيقات الترفيهية لتعزيز جودة حياتهم".