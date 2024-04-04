"المطوع" عضوًا بالمجلس الإقليمي لجمعية العلاقات العامة والاتصالات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ويضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الإقليمي لجمعية العلاقات العامة والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلاً من: أحمد عيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيسرو وبيرناي"، رئيسًا للمجلس، وإبراهيم المطوع، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة جمّار للعلاقات العامة والاتصال، وألكسندر بوليو، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة "تبوا/دجاز"، وكلير ميشيليتي، المؤسسة والعضو المنتدب المشارك لوكالة "كوزموبول"، وهاوارد كوسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ماركتييرز فور دي سي"، وعماد لحد، المدير التنفيذي لشركة "APCO Worldwide" دبي، جون ريانهارت، العضو المنتدب لشركة "سيفين ميديا"، جوزيف نالور، رئيس قسم بكلية الاتصال بجامعة مردوخ دبي، كمال طيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة StratëusGroup.