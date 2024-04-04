"المطوع" عضوًا بالمجلس الإقليمي لجمعية العلاقات العامة والاتصالات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عيّنت جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إبراهيم المطوع الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في شركة جمار للعلاقات العامة والاتصال، عضوًا بمجلس الإدارة الإقليمي للجمعية في المنطقة، ضمن عملية إعادة هيكلة للمجلس في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز التوجه الاستراتيجي وتمثيل صناعة العلاقات العامة بالمنطقة.
وقال جيمس هيوز، الرئيس التنفيذي للجمعية: "يسعدنا أن نكشف عن إعادة هيكلة مجلس الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتأكيد التزامنا بدعم التميز والابتكار في مجال العلاقات العامة والاتصالات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن ثروة المعرفة والخبرة التي يقدمها أعضاء مجلس الإدارة لدينا ستكون مفيدة في تشكيل المسار المستقبلي لجمعيتنا والنهوض بالمهنة ككل".
ويضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الإقليمي لجمعية العلاقات العامة والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلاً من: أحمد عيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيسرو وبيرناي"، رئيسًا للمجلس، وإبراهيم المطوع، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة جمّار للعلاقات العامة والاتصال، وألكسندر بوليو، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة "تبوا/دجاز"، وكلير ميشيليتي، المؤسسة والعضو المنتدب المشارك لوكالة "كوزموبول"، وهاوارد كوسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ماركتييرز فور دي سي"، وعماد لحد، المدير التنفيذي لشركة "APCO Worldwide" دبي، جون ريانهارت، العضو المنتدب لشركة "سيفين ميديا"، جوزيف نالور، رئيس قسم بكلية الاتصال بجامعة مردوخ دبي، كمال طيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة StratëusGroup.
ويمتلك المطوع خبرة تمتد إلى أكثر من 20 عامًا في مجالي الصحافة الاقتصادية والعلاقات العامة، وقاد شركة جمار إلى توسيع محفظة الشركة لتشمل عملاء بارزين في قطاعات مختلفة مثل الطيران والإعلام والمالية والعقار والذكاء الاصطناعي والتعليم والمنظمات الدولية.
وتولى "المطوع" منصب نائب الرئيس ومدير عمليات شركة "أصداء بي سي دبليو" بين 2017 و2019، ومدير العلاقات العامة في وكالة "TBWA\Raad" بين 2008 و2010 .
وخلال مسيرته المهنية في مجال الصحافة، عمل "المطوع" مع العديد من الجهات الإخبارية الاقتصادية، ومنها وكالة رويترز ومجلة فوربس الشرق الأوسط، كما عمل محررًا ومراسلاً في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.
والمطوع عضوًا بالمجلس الاستراتيجي لجمعية العلاقات العامة في الشرق الأوسط "ميبرا".
كما تم اختياره ضمن قائمة المحترفين الأكثر تأثيرًا في مجال العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط عام 2023 من قِبل مجلة "بي آر ويك".
ويعمل مجلس الإدارة الإقليمي لجمعية العلاقات العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كقوة توجيهية وراء مبادرات الجمعية في المنطقة، مما يضمن التوافق مع معايير الصناعة وتعزيز التميز في مجال العلاقات العامة والاتصالات.
وقالت الجمعية إن المجلس الجديد يضم مجموعة متنوعة من قادة الصناعة المميزين، "المستعدين لبث خبراتهم الجماعية ورؤاهم لدفع الجمعية إلى آفاق جديدة"، حيث يمثل أعضاء المجلس مزيجًا ثريًا من التجارب والخبرات بحكم انتمائهم لمجموعة متنوعة من القطاعات ووجهات النظر داخل صناعة الاتصالات.