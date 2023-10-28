أجواء غائمة وأمطار غزيرة.. أبرز الظواهر الجوية في الـ24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقّعة على المملكة اليوم السبت، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركزُ أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصةَ هطول أمطار رعدية متوسّطة إلى غزيرة، على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأضاف المركز: أن الأجواءَ غائمةٌ إلى غائمة جزئيًّا، تتخلّلها سُحُبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتَي القصيم والرياض.
وتابع المركز: إن أعلى درجة حرارة اليوم "36" مئوية بجدة، فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة "10" مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بمكة المكرمة وجدة وأبها والباحة وحائل وجازان والطائف والقنفذة وينبع والسودة.