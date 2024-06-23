إنقاذ حياة حاجّ سنغالي بمطار جدة

تمكّن فريق طبي بمراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، من إعادة نبض حاجّ سنغالي، بعد عناية الله.
وكان قد وصل الحاجّ السنغالي إلى المركز الطبي بصالات الحج والعمرة، وهو يعاني من ألم في الصدر وصعوبة بالتنفس.
وتمّ اتخاذ اللازم وإدخاله إلى غرفة الطوارئ، وعند أخْذ العلامات الحيوية توقّف النبض والتنفس، وعلى الفور بدأت عملية الإنعاش القلبي الرئوي لمدة 30 دقيقة، حتى استعادة النبض، ولله الحمد.
وسريعًا جرى تحويلُ الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي؛ لاستكمال العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وعند وصول الحاج لقسم الطوارئ بالمجمع الطبي، تمّت مباشرة حالته من قبل الفريق الطبي المختصّ.