إنقاذ حياة حاجّ سنغالي بمطار جدة

وتمّ اتخاذ اللازم وإدخاله إلى غرفة الطوارئ، وعند أخْذ العلامات الحيوية توقّف النبض والتنفس، وعلى الفور بدأت عملية الإنعاش القلبي الرئوي لمدة 30 دقيقة، حتى استعادة النبض، ولله الحمد.