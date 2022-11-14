بالصور.. أندونيسيا ترّحب بضيفها الكبير "ولي العهد" مع بدء الزيارة لقمة العشرين

بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتكليف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - لرئاسة وفد المملكة العربية السعودية إلى قمة مجموعة العشرين في بالي الأندونيسية، قيادات إسلامية تعبّر عن ترحيبها بقدوم ولي العهد الأمين حفظه الله، بعبارات تحمل أخلص آيات الحب والرجاء بقدومه، وتتمنى له طيب الإقامة في جزيرة بالي الأندونيسية، والتوفيق في المهام الجسيمة الموكلة إليه، كممثل عن القيادة الرشيدة في المملكة وكرئيس لمجلس وزرائها.
وتفصيلاً، عبّرت مؤسسات دينية واجتماعية أندونيسية، عن فرحتها بقدوم الأمير محمد بن سلمان، فكتبت مؤسسة "دار السنة وأكاتوبي" في منشور حمل صورة ولي العهد الأمين، "نرحب بقدوم سمو ولي العهد بأجمل الترحيب في أندونيسيا"، فيما عبّرت مؤسسة المدينة سوراكارتا، عن ترحيبها بسموه بأجمل آيات الترحيب.
وقالت مؤسسة الإمام الشافعي بنجكولو، "نرحب بقدوم ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بأجمل الترحيب"، وبـ"السلام عليكم أندونيسيا"، رحبت جامعة سلاتيجا الإسلامية الحكومية بزيارة الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
ومن جانبه، قال الداعية لاوودي سمسيري في منشور خاص، "أهلاً وسهلاً ومرحبا بقدوم سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمين"، وعبّر الشيخ الداعية شمس الرجال عن ترحيبه بضيف أندونيسيا الكبير، "بأجمل الترحيب وأحلاه".
وبحسب البيان الصادر عن الديوان الملكي، فإن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سيقوم بعدة زيارات لدول آسيوية، تلبية لدعوات وجهت لسموه، سيلتقي خلالها عدداً من قادة تلك الدول والمسؤولين فيها، تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.