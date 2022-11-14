بالصور.. أندونيسيا ترّحب بضيفها الكبير "ولي العهد" مع بدء الزيارة لقمة العشرين

بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتكليف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - لرئاسة وفد المملكة العربية السعودية إلى قمة مجموعة العشرين في بالي الأندونيسية، قيادات إسلامية تعبّر عن ترحيبها بقدوم ولي العهد الأمين حفظه الله، بعبارات تحمل أخلص آيات الحب والرجاء بقدومه، وتتمنى له طيب الإقامة في جزيرة بالي الأندونيسية، والتوفيق في المهام الجسيمة الموكلة إليه، كممثل عن القيادة الرشيدة في المملكة وكرئيس لمجلس وزرائها.