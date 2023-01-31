عُبِد وأبطله الإسلام.. "الزعاق": "نجمة العشاء" يزهو بجماله في السماء!

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إنه خلال هذه الأيام، خاصة في وقت صلاة المغرب، سنشاهد الجرم السماوي الجميل واللافت "كوكب الزهرة"، مشيراً إلى أنه ثالث ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر.
وأضاف "الزعاق": "العرب أسموه الزهرة لأنه يزهو بجماله، والعامة يسمونه نجمة العشاء لوقت ظهوره ويسمّى أيضاً بالكوكب الدرّي لأنه كالدرّة بجماله وضيائه".
وتابع، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، يقول: "أهم الأجرام السماوية عند شعوب الأرض كافة هي الشمس والقمر والزهرة والشعرى، فالشعوب في البداية عبدت الشمس والقمر، والشعوب التالية لها عبدت الزهرة، والعرب عبدوا الزهرة ومع مجيء الإسلام أبطل عليهم هذا".
وأكمل "الزعاق": "من الجميل أننا خلال هذه الأيام سنشاهد زحل والزهرة والمشتري والشعرى بشكلٍ لامع.