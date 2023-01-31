عُبِد وأبطله الإسلام.. "الزعاق": "نجمة العشاء" يزهو بجماله في السماء!

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إنه خلال هذه الأيام، خاصة في وقت صلاة المغرب، سنشاهد الجرم السماوي الجميل واللافت "كوكب الزهرة"، مشيراً إلى أنه ثالث ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر.