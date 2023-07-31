"الشؤون الإسلامية" تشارك في ندوة الوسطية والتعايش السلمي بتايلاند

وشدد على أن الإسلام أمر أتباعه بالعدل حتى مع غير المسلمين، وتاريخ الإسلام شاهد على ذلك، فالواجب على المسلم أن يعلم أن من معاني الوسطية أن يقيم هذا التعايش لا سيما في البلاد التي توجد فيها أقليات إسلامية أو أقليات غير إسلامية ويختلط فيها المسلم بغير المسلم، فالواجب عليه أن يؤدي حق الله جل وعلا، وأن يظهر دينه من غير أن يظلم أحدًا، وأن يعيش مع من يتعايش معهم بالحسنى، فيحسن إليهم وينقل لهم صورة الإسلام الحية الطيبة في التعامل مع الآخرين.