"تليد" و"عمل المستقبل" يطلقان "مد".. جسر نحو الشركات والجهات الكبرى

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة عمل المستقبل، المهندس بندر المحمدي: نسعد في شركة عمل المستقبل بالتعاون مع برنامج أرامكو السعودية (تليد) لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تُلبي تطلعات شباب وشابات الوطن من خلال سوق عمل حر يتسم بالإبداع ويواكب التغييرات في أسواق العمل حول العالم ومكملًا لسوق العمل التقليدي، ويُعدّ إطلاق منصة الكوادر البشرية عند الطلب (مد) بالتعاون مع برنامج أرامكو السعودية (تليد) مواصلةً لتحقيق أهدافنا في دعم جهود تأهيل القوى العاملة المستقلة وتوظيفها في القطاع الخاص، والتوسّع في استهداف أنماط العمل الحديثة، وتطوير نماذج أعمال وحلول رقمية مبتكرة تُسهم في تأسيس سوق قوية وجاذبة للعمل الحر.