اتبع إرشادات السلامة.. "المدني" يتفاعل مع إنذار أحمر للأرصاد حول الأمطار بـ 5 مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر إنذارات باللون الأحمر لكل من: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والباحة، وعسير، وجازان، لحالة أمطارٍ غزيرة تُصحَب برياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ للرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول، إضافة إلى صواعقَ رعديّة، تستمر حتى مساء اليوم في محافظات عدة.