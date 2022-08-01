في نسختها الأولى.. "جائزة المملكة الفوتوغرافية' توجّه عدسات المصورين إلى منطقة الوجه

وتشمل الجائزة ثلاث فئات رئيسة، هي: التصوير تحت الماء، وتصوير امتداد الساحل وطبيعته، وتصوير البيئة العمرانية، متضمنةً مسارين رئيسين هما: منحة المملكة للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، ومسابقة اكتشاف المملكة للتصوير الفوتوغرافي. ويقوم المسار الأول على دعوة المصورين المحترفين من جميع أنحاء العالم للتقديم على المنحة، وستكون المنح متاحة لخبراء التصوير المتخصصين في كل فئة من الفئات الثلاث، كما أنه مصمم لإنشاء أرشيف فوتوغرافي احترافي للمنطقة.