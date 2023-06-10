"الغذاء والدواء": يجب حفظ المبيدات بعيدًا عن متناول الأطفال لمنع التسمم

أكدت الهيئةُ العامة للغذاء والدواء أنه يجب الحرص على إبقاء المبيد في عبوته الأصلية وحفظه في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال؛ للحد من إمكانية تسممهم بالمبيد.
وقالت الهيئة: جميع المواد الكيميائية ومنها المبيدات يجب أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال، ويجب وضع جميع المبيدات في خزائن مغلقة والحرص على بقاء الأطفال خارج مكان رش المبيد.
وأضافت: هناك نصائح تساعد في حماية منزلك من السموم؛ ومنها أن تحرص على قراءة ملصق المبيد قبل الشراء وقبل الاستخدام، واتباع التعليمات بشكل دقيق كما هي مكتوبة على الملصق.
وأردفت الهيئة: احرص على أن تغلق عبوة المبيد بإحكام بعد الاستعمال، وأعد إغلاق العبوة بإحكام في حالة حدث لك ما يقاطع استعمال المبيد مثل الرد على الهاتف ووضع العبوة بعيدًا عن متناول الأطفال.
وتابعت: احذر من وضع المبيدات في عبوات الطعام أو الشراب أو ما يمكن أن يستعمل للاستهلاك الآدمي، ويجب حفظ المبيدات في عبواتها الأصلية.
وأشارت إلى أنه في حالة التعرض لخطر المبيدات يجب التواصل مع وزارة الصحة "937"، أو التوجه إلى أقرب طوارئ.