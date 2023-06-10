"الغذاء والدواء": يجب حفظ المبيدات بعيدًا عن متناول الأطفال لمنع التسمم

وأضافت: هناك نصائح تساعد في حماية منزلك من السموم؛ ومنها أن تحرص على قراءة ملصق المبيد قبل الشراء وقبل الاستخدام، واتباع التعليمات بشكل دقيق كما هي مكتوبة على الملصق.