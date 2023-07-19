بدء أعمال تطوير وتحسين الحركة المرورية بطريق الخليج العربي وميدان الصدفة بالدمام

من جانب آخر، عقدت الأمانة أمس، مع عدد من المهندسين والاستشاريين بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحضور عدد من مديري الإدارات بالبلدية، وجرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المهمة التي تخدم محافظة الخفجي، التي تعنى بمشاريع شؤون الإسكان والخطط المستقبلية لمشروع جوهرة الخفجي، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والعمل على تذليل كل العقبات التي قد تواجههم في تنفيذ تلك المشروعات التنموية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.