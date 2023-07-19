بدء أعمال تطوير وتحسين الحركة المرورية بطريق الخليج العربي وميدان الصدفة بالدمام

باشرت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال تطوير وتحسين الحركة المرورية بطريق الخليج العربي، وميدان الصدفة بالدمام، على مراحل عدة.
وجرى إغلاق الطريق بشكلٍ جزئي مع استمرارية الحركة المرورية، لعمل حارات للدوران قبل ميدان الصدفة وبعده، امتداداً لجهود الأمانة في رفع مستوى الخدمات المقدمة وصولاً لجودة الحياة بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة أن أعمال التحسين والتطوير تتمثل في إلغاء إشارة المرور الضوئية بميدان الصدفة، وتعديل الحركة المرورية لتوفير استمرارية طريق الخليج العربي بـ 3 حارات بكل اتجاه، إضافة إلى إلغاء إشارة المرور الضوئية بتقاطع شارع العقيق، وتحويلها إلى نقطة دوران حر (U-Turn) بحارتين للالتفاف، و 3 حارات مستمرة، إضافة إلى تعديل الحركة المرورية بميدان الأشرعة لتوفير استمرارية طريق الخليج العربي واستحداث نقاط دوران حر (U-Turn) بحارتين للالتفاف بين ميداني الصدفة والأشرعة ونقطة دوران أخرى على الشارع الـ 18 لتوفر الوصولية وتلبية احتياجات حركة المرور المختلفة، مشيرة إلى استمرار الحركة المرورية أثناء فترة العمل، مؤكدة مواصلتها الخطط التي بدأتها لتطوير التقاطعات، مثل طريق الخليج العربي مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وطريق الكورنيش (ميدان سيهات).
من جانب آخر، عقدت الأمانة أمس، مع عدد من المهندسين والاستشاريين بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحضور عدد من مديري الإدارات بالبلدية، وجرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المهمة التي تخدم محافظة الخفجي، التي تعنى بمشاريع شؤون الإسكان والخطط المستقبلية لمشروع جوهرة الخفجي، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والعمل على تذليل كل العقبات التي قد تواجههم في تنفيذ تلك المشروعات التنموية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.