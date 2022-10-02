خلال أسبوع... "مسام" ينتزع 947 لغمًا في عدة محافظات يمنية

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 3 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 9 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، و17 لغمًا مضادًا للدبابات و37 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب، وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر إلى 3.815 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 360 ألفًا و 573 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.