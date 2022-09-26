"الترفيه": رقم قياسي في أعداد الفعاليات المصرحة لليوم الوطني الـ92

وبلغ عدد التصاريح في عسير 42، والقصيم 32، وجازان 31، وتبوك 27، والمدينة المنورة 24، وحائل والجوف 13 تصريحًا لكل منهما. فيما كان عدد التصاريح في الباحة 9 تصاريح، ونجران 6 تصاريح، و4 تصاريح في الحدود الشمالية.