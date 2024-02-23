"أمازون" تدفع 7 ملايين ريال تعويضات لعمالها في السعودية.. تعرَّف على الأسباب

وكان تقرير أمازون قد أشار إلى أن الانتهاكات وقعت للعاملين في مستودعات أمازون في الرياض وجدة، وذكرت شهادات لنحو 20 عاملاً من نيبال، قدَّموا للعمل في أمازون عام 2021.