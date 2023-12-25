"سعود الطبية": المستحضرات العشبية ترتبط بالحياة الشتوية.. وتداخلاتها الدوائية خطرة

وأوضحت أن المُرة تتعارض مع الأدوية التي تخفض مستوى السكر في الدم؛ مما يسبب انخفاضًا في مستوى سكر الدم، ويمكن أن تتعارض مع الوارفارين، وتقلل من فاعلية الدواء مما يسبب حدوث جلطات، كما أن الحلبة تتعارض مع أدوية السكري، ويسبب انخفاضًا في مستوى سكر الدم، ويمكن أن تتعارض مع الأدوية المسيلة للدم مما يسبب سيولة للدم، وتحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة، في حين أن الميرامية تتعارض مع أدوية السكر مما يسبب انخفاضًا في مستوى سكر الدم، وتتعارض مع أدوية الضغط؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الضغط ويمكن أن يتعارض مع أدوية الصرع ويقلل فاعليتها.