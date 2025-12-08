"مسام" ينزع 1,033 لغمًا في اليمن خلال أسبوع ويرفع إجمالي ما أُزيل إلى 527 ألفًا

وفي محافظة شبوة، تم نزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديريتي عين وعسيلان، و10 ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء في محافظة تعز، إلى جانب لغم مضاد للأفراد و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.