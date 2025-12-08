"مسام" ينزع 1,033 لغمًا في اليمن خلال أسبوع ويرفع إجمالي ما أُزيل إلى 527 ألفًا

تمكَّن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 1,033 لغمًا خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، وذلك في عدد من المحافظات اليمنية المتضررة.
وشملت الألغام المنزوعة: 6 ألغام مضادة للأفراد، 62 لغمًا مضادًا للدبابات، 960 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.
وفي محافظة حجة، تم نزع 35 لغمًا مضادًا للدبابات و46 ذخيرة غير منفجرة و5 عبوات ناسفة في مديرية ميدي، فيما تم نزع 5 ذخائر غير منفجرة بمديرية تبن، وذخيرة واحدة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.
كما نزع فريق المشروع 451 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و27 لغمًا مضادًا للدبابات و420 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، و13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب.
وفي محافظة شبوة، تم نزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديريتي عين وعسيلان، و10 ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء في محافظة تعز، إلى جانب لغم مضاد للأفراد و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.
وبذلك، ارتفع إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع إلى 527,493 لغمًا، زرعت عشوائيًا في الأراضي اليمنية مهددةً حياة المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتواصل المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها لتطهير اليمن من الألغام، في إطار مشروع إنساني يهدف لحماية المدنيين وتمكينهم من العيش بأمان.