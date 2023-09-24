"دول الشينغن" تطبّق نظام "التأشيرة الأمريكية" وفرض تحديد بلد القدوم والمغادرة ومدة الإقامة.. في هذا التوقيت

يسري هذا النظام على مواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ بصرف النظر عما إذا كانوا يخضعون لنظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي ولضرورة الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل أو لا، والذين يقيمون في دولة عضو في منطقة شنغن إقامةً قصيرة الأجل لا تتجاوز 90 يومًا في فترة تبلغ 180 يومًا كحد أقصى.