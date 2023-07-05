أمير القصيم يتسلم تقرير مهرجان حياة الورد بعنيزة وينوه بحجم الجهود

وخلال اللقاء نوّه أمير القصيم بجهود القائمين على مهرجان حياة الورد، مبديًا تقديره لتميز المهرجان؛ لكونه فريدًا من نوعه، وما تضمّنه من فعاليات مصاحبة، مقدمًا شكره لفريق العمل؛ نظير ما بذلوه من جهود في تنفيذ المهرجان بأعمال فنية رائعة ومتميزة.