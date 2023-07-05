أمير القصيم يتسلم تقرير مهرجان حياة الورد بعنيزة وينوه بحجم الجهود

تسلّم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، تقرير مهرجان حياة الورد، والذي أقيم بمحافظة عنيزة، وذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وفريق العمل المشارك بالمهرجان.
وخلال اللقاء نوّه أمير القصيم بجهود القائمين على مهرجان حياة الورد، مبديًا تقديره لتميز المهرجان؛ لكونه فريدًا من نوعه، وما تضمّنه من فعاليات مصاحبة، مقدمًا شكره لفريق العمل؛ نظير ما بذلوه من جهود في تنفيذ المهرجان بأعمال فنية رائعة ومتميزة.
وفي نهاية اللقاء، كرّم أمير القصيم فريق العمل المشارك في تنفيذ مهرجان حياة الورد بمحافظة عنيزة؛ تقديرًا للجهود المتميزة التي بذلوها خلال المهرجان.