عبدالعزيز بن سلمان يبحث مع نائب رئيس وزراء تايلاند التعاون في مجالات الطاقة

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، عبر الاتصال المرئي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة في مملكة تايلند سوبتانابونغ بنميشا، وبحثا أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة.