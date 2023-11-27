أمير الشرقية يستقبل الفائز بالمركز الأول في مسابقة نجوم العلوم

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، عضو المنتخب السعودي للروبوت المهندس محمد عباس البومجداد؛ بمناسبة حصوله على المركز الأول في برنامج نجوم العلوم.