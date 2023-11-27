أمير الشرقية يستقبل الفائز بالمركز الأول في مسابقة نجوم العلوم

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، عضو المنتخب السعودي للروبوت المهندس محمد عباس البومجداد؛ بمناسبة حصوله على المركز الأول في برنامج نجوم العلوم.
ورفع "البومجداد" الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ورعايته للموهوبين من أبناء وبنات المنطقة.
وقال: إنه حصل على المركز الأول في البرنامج في نسخته الخامسة عشرة، والذي يتنافس فيه أكثر من ثلاثة آلاف ابتكار.
وأوضح أن ابتكاره استغرق ثلاثة أعوام لتطويره، حتى بات الجهاز يمشي على الأسطح العمودية لتنفيذ المهام التي تشكل خطورة على العاملين بعد أتمتة وإنجاز هذه الأعمال؛ مثل: الفحص والصيانة والتفتيش.
ولفت إلى أن الابتكار تم تزويده ببعض التقنيات والكاميرات الدقيقة وغيرها.
وأشار "البومجداد" إلى أن مراحل التصفيات مرت بأفضل 100 مشروع، وأفضل 20 مشروعًا، وأفضل سبعة مشروعات وأفضل ثلاثة مشروعات، وتوجت بحصوله على المركز الأول.