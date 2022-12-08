القادة العرب يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية

وأيضاً وصل رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أيمن عبدالرحمن والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وسفير الجزائر لدى المملكة الدكتور محمد علي بوغازي.