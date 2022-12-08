القادة العرب يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية

وصل الرئيس محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
كما وصل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان، والوفد المرافق له اليوم إلى الرياض، للمشاركة في (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية).
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.
كذلك وصل الرئيس قيس سعيِّد رئيس الجمهورية التونسية والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، وسفير جمهورية تونس لدى المملكة هشام الفوراتي.
وأيضًا وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، وسفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني.
كما وصل الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
ووصل إلى الرياض اليوم رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، وسفير مملكة المغرب لدى المملكة مصطفى المنصوري.
وأيضاً وصل رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أيمن عبدالرحمن والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وسفير الجزائر لدى المملكة الدكتور محمد علي بوغازي.