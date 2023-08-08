"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 26 طنّ سلال غذائية في ولاية الخرطوم في السودان

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 26 طنًّا و400 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية كرري التابعة لولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 3.457 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، في جمهورية السودان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
من ناحية أخرى واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيعَ المساعدات الغذائية في جمهورية السودان الشقيقة؛ وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.
وشهد أمس الأول توزيع 16 طنًّا من السلال الغذائية في مدينة شندي التابعة لولاية نهر النيل، استفاد منها 2.891 فردًا من الفئات النازحة.
جاء ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في السودان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.