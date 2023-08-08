"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 26 طنّ سلال غذائية في ولاية الخرطوم في السودان

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 26 طنًّا و400 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية كرري التابعة لولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 3.457 فردًا.