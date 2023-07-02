جامعة الملك خالد تعلن مواعيد وشروط القبول في برامج الدراسات العليا تعرف عليها

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن البوابة الإلكترونية تستقبل طلبات المتقدمين حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق للأول من شهر المحرم القادم، لافتًا إلى أنه يمكن للمتقدّم التسجيل في برنامجين أو أكثر "دبلوم عال، وماجستير مدفوع الرسوم، وماجستير غير مدفوع الرسوم"، وعند قبوله فيها يخيّر بين أحدها، مشيرًا إلى أن التقديم متاح للسعوديين وغير السعوديين المقيمين في المملكة، على أن تكون الإقامة سارية المفعول.