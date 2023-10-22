تحديث جديد: جواز السفر السعودي يدخل 84 دولة دون تأشيرة مسبقة

بحسب آخر تحديث للتصنيف العالمي، الذي نشرته مؤخرًا شركة الاستشارات هينلي آند بارتنرز فإن جواز السفر السعودي يمكن لحامله السفر إلى 84 دولة دون تأشيرة من بين 199 جواز سفر و227 وجهة تم تقييمها.
وجاء الجواز الإماراتي في المركز الأول عربيًا و37 عالميًا، ثم الجواز القطري والكويتي، ثم البحريني، ثم المغربي، وجاء جواز السفر التونسي بزيارة 71 دولة دون تأشيرة، ثم الجواز الجزائري إلى 54 وجهة بدون تأشيرة، بينما يحتل جواز السفر الموريتاني المرتبة 84 مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 59 دولة، وجواز السفر الليبي في المركز 99. مما يسمح له بالسفر إلى 40 وجهة دون تأشيرة، وتصدرت سنغافورة القائمة مع أقوى جواز سفر في العالم، تسمح سنغافورة بالوصول إلى 193 وجهة بدون تأشيرة.
ويأتي جواز السفر الياباني في المركز الثاني، حيث يوفر 191 وجهة بدون تأشيرة، بينما تتقاسم جوازات السفر الفرنسية، والألمانية والإسبانية والإيطالية المركز الثالث، مما يسمح بالدخول بدون تأشيرة إلى 190 دولة.