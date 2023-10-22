تحديث جديد: جواز السفر السعودي يدخل 84 دولة دون تأشيرة مسبقة

وجاء الجواز الإماراتي في المركز الأول عربيًا و37 عالميًا، ثم الجواز القطري والكويتي، ثم البحريني، ثم المغربي، وجاء جواز السفر التونسي بزيارة 71 دولة دون تأشيرة، ثم الجواز الجزائري إلى 54 وجهة بدون تأشيرة، بينما يحتل جواز السفر الموريتاني المرتبة 84 مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 59 دولة، وجواز السفر الليبي في المركز 99. مما يسمح له بالسفر إلى 40 وجهة دون تأشيرة، وتصدرت سنغافورة القائمة مع أقوى جواز سفر في العالم، تسمح سنغافورة بالوصول إلى 193 وجهة بدون تأشيرة.