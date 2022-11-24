"زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة تبوك لدعم مراكز الأبحاث والتطوير

وتعليقًا على مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: "ننطلق في زين السعودية من مسؤوليتنا كمزود وطني رائد للاتصالات والخدمات الرقمية لدعم التوجهات الوطنية المتعلقة ببناء اقتصاد معرفي ذكي. وتقوم رؤيتنا على تعزيز الاستثمار في الابتكار وتعميق العمل البحثي؛ نظرًا إلى أهمية مراكز الأبحاث والدراسات المتقدمة في تحديد المسار الصحيح لتطور مستقبلي مستدام، كما ندرك أيضًا الأثر الكبير للتحوّل الرقمي في بناء منظومة تعليمية ذكية متكاملة تسهم في تعزيز موقع المملكة كواحدة من أكثر الدول تقدمًا اقتصاديًا ومعرفيًا وتقنيًا. وفي هذا السياق، تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع جامعة تبوك لتمكين قطاع التعليم الوطني والدفع به قدمًا نحو أتمتة شاملة وابتكار مرتكز إلى أفضل التقنيات ومراكز الأبحاث النوعية".