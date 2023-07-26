"البديوي" يؤكّد أهميةَ تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية "الخليجية الصينية"

وأشار إلى مناقشة آلية متابعة مخرجات ما جاء في البيان الصادر عن قمة الرياض للتعاون والتنمية، بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، 9 ديسمبر 2022، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، إلى جانب التطرق إلى المفاوضات الثنائية بين الجانبين حول اتفاقية التجارة الحرة، ومناقشة مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.