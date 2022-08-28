وفد وزاري رفيع المستوى يطّلع على خدمات المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

اطّلع وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد القصبي برفقة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي على الخدمات التي يقدّمها المركز لقطاع الأعمال في المملكة، وذلك خلال زيارة لفرع واجهة الرياض اليوم.
وفي هذا الإطار، استعرضت نائب وزير التجارة المشرف العام على المركز الدكتورة إيمان المطيري الأعمال والخدمات التي قدّمها المركز منذ بدء أعماله في مارس 2020م، مشيرةً إلى أنه نفّذ أكثر من 450 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال وفرتها الجهات المعنية الموجودة في الفروع الـ12 المنتشرة في 10 مناطق حول المملكة.
وخلال الزيارة -التي تمّت على هامش أعمال الاجتماع الثالث للجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية بمشاركة مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ بدر الهداب- بيّنت أنه استفاد أكثر من 380 ألف عميل من تكامل الجهات المعنية بقطاع الأعمال؛ من خلال توفّر خدماتها التي تسهل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في مكان واحد تتمثل في فروعه حول المملكة.
وأضافت أن فروع المركز توفر تقديم خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
وتناولت أمام الحضور أبرز الأدوار التي يؤديها المركز، وفي مقدمتها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.