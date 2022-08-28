وفد وزاري رفيع المستوى يطّلع على خدمات المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

وفي هذا الإطار، استعرضت نائب وزير التجارة المشرف العام على المركز الدكتورة إيمان المطيري الأعمال والخدمات التي قدّمها المركز منذ بدء أعماله في مارس 2020م، مشيرةً إلى أنه نفّذ أكثر من 450 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال وفرتها الجهات المعنية الموجودة في الفروع الـ12 المنتشرة في 10 مناطق حول المملكة.