"الحصيني" يتوقع 24 ساعة ماطرة على هذه المناطق بينها الرياض

وأضاف عبر حسابه في تويتر: حسب مراصد الطقس متوقع خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء 1444/11/11هـ، إلى صباح الخميس 1444/11/12هـ، أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشمالية وحائل والقصيم والرياض والباحة وعسير وجازان ونجران وشمال الشرقية.