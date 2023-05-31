"الحصيني" يتوقع 24 ساعة ماطرة على هذه المناطق بينها الرياض

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه مازالت الحرارة في عموم المملكة حول أقل من المعدل السنوي.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: حسب مراصد الطقس متوقع خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء 1444/11/11هـ، إلى صباح الخميس 1444/11/12هـ، أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشمالية وحائل والقصيم والرياض والباحة وعسير وجازان ونجران وشمال الشرقية.
وتابع: تمتد إلى اليمن وعُمان تُسبق برياحٍ نشطة مغبرة، وهي رياح هابطة.