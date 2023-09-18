عُسر وحرج وشريطان.. ماذا لو لم يكن محور الأرض مائلًا؟ "المسند" يوضح

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "من فضل الحكيم العليم أن جعل محور الأرض مائلًا 23 درجة، ولو كان محورها مستقيمًا؛ لما كان هناك أربعة فصول على الأرض، ولعاش الناس فصلًا واحدًا فقط حسب موقعهم الجغرافي".