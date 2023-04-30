"إغاثي الملك" يواصل توزيع المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال في إدلب

وراجع عيادة الباطنية 788 فردًا، وعيادة الطوارئ 1.066 فردًا، وعيادة الأطفال 422 طفلًا، وعيادة الوبائيات 406 أفراد، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 231 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 238 حالة، وعيادة التغذية 63 فردًا، وعيادة التحصين شخصان، وعيادة التوليد 16 امرأة، وعيادة الجراحة وعلاج الإصابات 152 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 1.266 فردًا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية 5 أفراد.