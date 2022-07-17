تحليل 60 عينة يوميًّا للتأكد من سلامة ماء زمزم المبارك في المسجد النبوي

وأوضح مدير إدارة المختبر أحمد بن عوض الحربي، أنه يتم أخذ ما يقارب (60) عينة يوميًّا من جميع مواقع مياه زمزم المباركة مثل الحافظات، والمشربيات، والخزانات الأرضية، والناقلات، ونقاط التعبئة، ومشربيات السبيل بصفة منظمة ومستمرة على مدار اليوم؛ من خلال 3 ورديات، ويتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي ملوثات.