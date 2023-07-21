منطقة الرياض تتصدّر في إصدار سجلات التجارة الإلكترونية.. بـ 14.026 سجلًا

وتعمل "التجارة" على 10 مشروعات تعد ذات أولوية عالية للوزارة خلال العام الحالي، وتتوزع المشروعات على 6 أنظمة و4 لوائح، وتشمل الأنظمة: (نظام حماية المستهلك، نظام السجل التجاري، نظام الأسماء التجارية، نظام المعاملات التجارية، نظام الوساطة، ضوابط تأسيس الشركات الحكومية)، فيما تشمل اللوائح: (ميثاق الشركات العائلية، لائحة حوكمة الشركات، اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية)، وذلك لتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة الوطنية في بيئة عادلة ومحفزة، وتعزيز قدرات قطاع التجارة وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.