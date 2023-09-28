عقب الزلزال.. السفارة في جيبوتي تدعو السعوديين هناك للحيطة والحذر والاتصال بها عند الحاجة

دعت سفارة المملكة في جيبوتي، السعوديين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها مباشرة في حال الحاجة؛ وذلك عقب وقوع زلزال بقوة ٤.٧ شمال العاصمة جيبوتي.
وكان المركز الأوروبي- المتوسطي لرصد الزلازل، قد أفاد بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.9 درجات قبالة سواحل القرن الإفريقي، وبالذات ساحل جيبوتي.
ووفقًا لمعلومات المركز، فقد وقع مركز الهزات الأرضية على بُعد 33 كيلومترًا شرقي عاصمة الدولة، مدينة جيبوتي التي يبلغ عدد سكانها حوالى 623 ألف نسمة.
وأشار بيان المركز الأوروبي- المتوسطي إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات أو دمار بسبب الهزات الأرضية.