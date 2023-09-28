عقب الزلزال.. السفارة في جيبوتي تدعو السعوديين هناك للحيطة والحذر والاتصال بها عند الحاجة

ووفقًا لمعلومات المركز، فقد وقع مركز الهزات الأرضية على بُعد 33 كيلومترًا شرقي عاصمة الدولة، مدينة جيبوتي التي يبلغ عدد سكانها حوالى 623 ألف نسمة.