طيران ناس يتيح طلب تأشيرة المرور للزيارة "جواً" إلكترونياً للمسافرين الراغبين بدخول السعودية لمدة 4 أيام

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا أن تسهم هذه الخدمة في زيادة عدد زوار المملكة من المعتمرين والسياح ورجال الأعمال وقال "رسخت رؤية السعودية 2030 أسس التعاون بين القطاعات التشريعية والتنفيذية في الدولة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى بما يخدم أهداف المملكة في كافة القطاعات، واليوم نرى تطبيقاً عمليا لهذا التكامل والتعاون عبر منح الناقلات الجوية الوطنية صلاحية استقبال طلب إصدار تأشيرة المرور ما يسهل على من يرغب في زيارة المملكة من إجراءات استخراجها".