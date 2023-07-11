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1:55 ساعة متوسط مشاهدة منصّات المحتوى الرقمي بالسعودية يومياً

هيئة الاتصالات: الفئة العمرية فوق 60 عاماً كانت الأكثر مشاهدة للقنوات
1:55 ساعة متوسط مشاهدة منصّات المحتوى الرقمي بالسعودية يومياً

أظهرت نتائج دراسة أجرتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن متوسط الوقت اليومي المُستغرق لمشاهدة منصّات المحتوى الرقمي في المملكة وصل إلى 1:55 ساعة.

وأشارت الدراسة إلى أن الفئة العمرية فوق 60 عاماً كانت الأكثر مشاهدة للقنوات الفضائية بمتوسط يومي 2:10 ساعة، و99.9% من الأفراد يشاهدون مقاطع الفيديو القصيرة، و98.8% من الأفراد يشاركون مقاطع الفيديو القصيرة.

ولفتت إلى أن 78.8% يشاهدون الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، و41.6% يستخدمون منصّات بث محتوى الفيديو عبر التلفاز الذكي، و14.4% يشاهدون القنوات الفضائية عبر جهاز الاستقبال.

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

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