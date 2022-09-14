"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة يُصحب برياح تحد من مدى الرؤية على الشمالية والجوف وتبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة يُصحب برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.