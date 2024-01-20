تنبيهات "الأرصاد" لمكة المكرمة تتواصل.. أمطار ورياح شديدة السرعة بهذه المواقع

أصدر المركز الوطني للأرصاد، ثلاثة إنذارات تتعلق بمنطقة مكة المكرمة؛ اثنان منها باللون الأحمر، والثالث باللون الأصفر، تتعلق بتقلبات جوية متوقعة على عدد من المحافظات.
وتفصيلًا، أصدر المركز إنذارًا باللون الأصفر، يتعلق بمحافظة الليث، يُفيد بتوقع استمرار حالة الأمطار الخفيفة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في: رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية من الساعة 2:00 حتى الساعة 18:00.
كما أصدرت "الأرصاد" إنذارًا باللون الأحمر يتعلق بمحافظة الطائف، يفيد بتوقع هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية من الساعة 4:00 حتى الساعة 21:00.
وأصدر المركز إنذارًا باللون الأحمر يتعلق بمحافظتي أضم وميسان، يفيد بتوقع هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية من الساعة 4:00 حتى الساعة 21:00.