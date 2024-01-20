تنبيهات "الأرصاد" لمكة المكرمة تتواصل.. أمطار ورياح شديدة السرعة بهذه المواقع

وتفصيلًا، أصدر المركز إنذارًا باللون الأصفر، يتعلق بمحافظة الليث، يُفيد بتوقع استمرار حالة الأمطار الخفيفة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في: رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية من الساعة 2:00 حتى الساعة 18:00.