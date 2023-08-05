رياحٌ وأمطارٌ وحباتُ بَرَدٍ.."الحصيني": فرصٌ للهطولات والحرارة تتحسَّن

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقعٌ اليوم السبت -ان شاء الله- أجواءٌ من حارّة إلى حارّة جداً نهاراً على معظم المناطق والخليج العربي مع تحسُّنٍ طفيفٍ في الحرارة عن الأيام الماضية.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "إكس"، أن الحرارة المتوقعة فجراً من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم مناطق المملكة والخليج؛ عدا المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، معتدلة نهاراً، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلاً.
وأضاف: "أمطارٌ متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحباتُ بَرَدٍ على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات جازان وعسير، ومازالت الأمطار عليها حتى الآن أقل من المعدل السنوي؛ لكن متوقع -إن شاء الله- أن تتحسَّن فرصة الأمطار في الأيام المقبلة"، فيما تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من اليمن وعُمان والإمارات.
وأردف: "يتوقع رياح من خفيفة الى متوسطة أحياناً شبه قوية على أجزاءٍ واسعة من المنطقة الغربية وبشكلٍ أقل على الشرقية والوسطى من المملكة؛ إلا أن يصرفها الله".