رياحٌ وأمطارٌ وحباتُ بَرَدٍ.."الحصيني": فرصٌ للهطولات والحرارة تتحسَّن

وأضاف: "أمطارٌ متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحباتُ بَرَدٍ على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات جازان وعسير، ومازالت الأمطار عليها حتى الآن أقل من المعدل السنوي؛ لكن متوقع -إن شاء الله- أن تتحسَّن فرصة الأمطار في الأيام المقبلة"، فيما تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من اليمن وعُمان والإمارات.