"البيئة" تسلط الضوء على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الواعدة بالمياه المجدّدة

يذكر أن العنب يُعد من الفواكه الواعدة ذات القيمة الغذائية العالية، والعائد الاقتصادي المرتفع، كما يتميز بوفرة إنتاجه، ونجاح زراعته في أنواع مختلفة من التربة، وتتركز زراعته في كل من القصيم، وتبوك، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وحائل، والرياض، ونجران، والحدود الشمالية.